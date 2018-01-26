Животным Московского зоопарка подарят вкусные валентинки на 14 февраля
Животных Московского зоопарка в День святого Валентина угостят ледяными конфетами в форме сердец с лакомством. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Праздничное угощение животным приготовят зоологи Московского зоопарка.
«Белым медведям мы дадим замороженные конфеты в виде сердца с фруктами и рыбой. Они будут грызть эту ледяную конфету и доставать оттуда сюрпризы», — сообщила собеседница агентства.
Вручение подарков белым медведям снимут на видео для сайта зоосада. Посетители ресурса смогут посмотреть, как лакомятся животные.
22 января слониха Эколь в зоопарке Ростова-на-Дону растоптала свой подарок ко дню рождения, а потом съела его.