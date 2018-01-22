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Слониха в зоопарке Ростова растоптала подарок на свой день рождения

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Слониха Эколь, проживающая вместе со своей мамой в зоопарке Ростова-на-Дону, растоптала подарок на свой день рождения, а потом съела его. Год имениннице исполнился в минувший четверг.

Как рассказали RostovGazeta в администрации зоопарка, праздник решили отметить в торжественной обстановке. Дело в том, что рождение Эколь в январе 2017 года стало первым рождением слона за последние шесть лет в зоопарке Ростова.

Сначала старшая сестра Эколь продемонстрировала гостям свои достижения в дрессуре, а затем для именинницы вынесли торт, состоящий из овощей, фруктов и хлеба. Однако Эколь, судя по всему, подарок не оценила.

В зоопарке объяснили — представители семейства слоновьих сначала рушат, а затем начинают собирать.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что медвежат Мишу и Машу, найденных в московском Зеленограде, передадут в зоопарк Липецка. Звери были найдены в сентябре 2016 года. На медведях были ошейники, и они смело подходили к людям.

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