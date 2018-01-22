Прямой эфир

Найденных в Зеленограде медведей Мишу и Машу передадут в Липецкий зоопарк

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найденных в московском Зеленограде медведей Мишу и Машу передадут в Липецкий зоопарк. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

«Департамент природопользования Москвы передаст Липецкому зоопарку медведей Мишу и Машу. В течение двух лет они находились в столичном Центре передержки диких животных», — говорится в сообщении на сайте.

Сотрудники полиции обнаружили медведей 28 сентября 2016 года в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном Зеленограда и футбольным полем «Ангстрем». Животные ранее были приручены человеком: на них были ошейники и медведи смело подходили к людям.

В течение двух лет специалисты Центра передержки диких животных департамента природопользования Москвы ухаживали за медведями, сейчас они здоровы и находятся в хорошем состоянии.

Как писал портал iz.ru, в ходе обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в подвале жилого дома Петродворцового района Санкт-Петербурга оперативники обнаружили крокодила. По факту произошедшего проверку начала районная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура выявила нарушения в зоопарке Приморья после нападения леопарда
Netflix отсняли в Приморье амурских тигров для сериала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017