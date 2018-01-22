Найденных в Зеленограде медведей Мишу и Машу передадут в Липецкий зоопарк

Найденных в московском Зеленограде медведей Мишу и Машу передадут в Липецкий зоопарк. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

«Департамент природопользования Москвы передаст Липецкому зоопарку медведей Мишу и Машу. В течение двух лет они находились в столичном Центре передержки диких животных», — говорится в сообщении на сайте.

Сотрудники полиции обнаружили медведей 28 сентября 2016 года в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном Зеленограда и футбольным полем «Ангстрем». Животные ранее были приручены человеком: на них были ошейники и медведи смело подходили к людям.

В течение двух лет специалисты Центра передержки диких животных департамента природопользования Москвы ухаживали за медведями, сейчас они здоровы и находятся в хорошем состоянии.

Как писал портал iz.ru, в ходе обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в подвале жилого дома Петродворцового района Санкт-Петербурга оперативники обнаружили крокодила. По факту произошедшего проверку начала районная прокуратура.