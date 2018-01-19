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Прокуратура начала проверку после обнаружения крокодила в Петергофе

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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту обнаружения крокодила в подвале дома в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация об обнаружении двухметрового крокодила в подвале жилого дома № 14 на улице Шахматова в Петродворцовом районе на юго-западе города появилась в СМИ вечером в четверг, 18 января. Сообщалось, что рептилию нашли во время серии обысков, которую оперативники проводили по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», рептилия обнаружилась в доме реконструктора, председателя военно-патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко. Жил крокодил в выдолбленной бетонной яме. Помимо этого, в доме была найдена мина на боевом взводе, поэтому оперативникам пришлось вызывать взрывотехников. В связи с находкой к делу о незаконном обороте оружия может добавиться еще одно — о жестоком обращении с животными.

В прокуратуре пояснили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших рептилию, в соответствии с действующим законодательством РФ. Также будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

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