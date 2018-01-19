Прямой эфир

Двухметрового крокодила обнаружили в подвале жилого дома в Петербурге

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативники отдела управления уголовного розыска провели серию обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в Петербурге и обнаружили нильского крокодила.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, рептилия была найдена в подвале одного из жилых домов на улице Шахматова в Петергофе. Она плавала в выдолбленном в цементе бассейне. Как крокодил оказался в подвале жилого дома, пока неизвестно.

Отмечается, что для обезвреживания найденного в подвале дома боеприпаса оперативники были вынуждены прибегнуть к помощи отряда взрывотехников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Инцидент произошел 1 января в городе Пинотепа-Насьональ, где ребенок отдыхал со своими родителями. Спасатели и добровольцы организовали поисковую операцию, которая, по заверению местных властей, продлится до тех пор, пока ребенка не найдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Зимбабве крокодилы напали на посетителей заповедника
Суд запретил зоопарку в Германии разрешать детям плавать с крокодилами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017