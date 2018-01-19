Двухметрового крокодила обнаружили в подвале жилого дома в Петербурге

Оперативники отдела управления уголовного розыска провели серию обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в Петербурге и обнаружили нильского крокодила.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, рептилия была найдена в подвале одного из жилых домов на улице Шахматова в Петергофе. Она плавала в выдолбленном в цементе бассейне. Как крокодил оказался в подвале жилого дома, пока неизвестно.

Отмечается, что для обезвреживания найденного в подвале дома боеприпаса оперативники были вынуждены прибегнуть к помощи отряда взрывотехников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Мексике крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Инцидент произошел 1 января в городе Пинотепа-Насьональ, где ребенок отдыхал со своими родителями. Спасатели и добровольцы организовали поисковую операцию, которая, по заверению местных властей, продлится до тех пор, пока ребенка не найдут.