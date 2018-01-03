В Зимбабве крокодилы напали на посетителей заповедника

В Национальном парке Матобо на юге Зимбабве крокодилы напали на двух туристов. Один из них погиб от полученных ран еще до прибытия медиков, сопровождавшая его женщина находится в госпитале.

«Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они проплывали в кишащем крокодилами водоёме Мпопома», — сообщил представитель парка Тинаше Фараво.

При этом они использовали надувную лодку, что запрещено правилами заповедника.

Кроме двух пострадавших, в лодке находились еще двое их знакомых, которые избежали ранений. Администрация заповедника обратилась ко всем посетителям парка с требованием «не приближаться к диким животным», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 31 декабря, но сообщается о нем только сейчас. Гражданство пострадавших не уточняется.

Как писал iz.ru, в Мексике крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду.