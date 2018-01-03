Крокодил в Мексике утащил под воду 12-летнего ребенка

Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Об инциденте во вторник сообщило управление сил гражданской обороны мексиканского штата Оахака.

По информации ведомства, семья ребенка 1 января отдыхала на одном из речных пляжей в городе Пинотепа-Насьональ. Как отмечают очевидцы, крокодил схватил мальчика и утащил в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы организовали поисковую операцию, которая, по заверению местных властей, продлится до тех пор, пока ребенка не найдут.