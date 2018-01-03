Прямой эфир

Крокодил в Мексике утащил под воду 12-летнего ребенка

0
Фото: Global Look Press/Patrick Lefevre
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Об инциденте во вторник сообщило управление сил гражданской обороны мексиканского штата Оахака.

По информации ведомства, семья ребенка 1 января отдыхала на одном из речных пляжей в городе Пинотепа-Насьональ. Как отмечают очевидцы, крокодил схватил мальчика и утащил в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы организовали поисковую операцию, которая, по заверению местных властей, продлится до тех пор, пока ребенка не найдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мексике от холода погибли 13 человек
Два человека погибли на петушиных боях в Мексике в ходе стрельбы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017