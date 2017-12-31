В Мексике от холода погибли 13 человек

Низкие температуры, регистрируемые на значительной части Мексики, привели к гибели в общей сложности 13 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, пять человек умерли от переохлаждения, еще в восьми случаях люди погибли от отравления угарным газом при попытке согреть свои жилища, передает «РИА Новости».

В течение нескольких недель на значительной территории Мексики отмечаются холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что на территории средней и северо-восточной частей США из-за ударивших холодов и снегопадов погибли не менее семи человек.