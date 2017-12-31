Прямой эфир

В Мексике от холода погибли 13 человек

0
Фото: ТАСС/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Низкие температуры, регистрируемые на значительной части Мексики, привели к гибели в общей сложности 13 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, пять человек умерли от переохлаждения, еще в восьми случаях люди погибли от отравления угарным газом при попытке согреть свои жилища, передает «РИА Новости».

В течение нескольких недель на значительной территории Мексики отмечаются холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что на территории средней и северо-восточной частей США из-за ударивших холодов и снегопадов погибли не менее семи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогодняя ночь в Нью-Йорке станет самой холодной за 55 лет
Три человека скончались в Гондурасе из-за похолодания до +8 градусов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017