Два человека погибли на петушиных боях в Мексике в ходе стрельбы

Вооруженные люди открыли огонь по зрителям петушиных боев в Мексике. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщила местная прокуратура.

Инцидент произошел в муниципалитете Тамуин в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси.

«Свидетели случившегося рассказали, что во время проведения петушиных боев появились несколько вооруженных людей, которые стали стрелять по собравшимся, а затем скрылись в неизвестном направлении», — приводит ТАСС сообщение полиции.

К настоящему моменту правоохранительные органы выясняют возможные мотивы нападавших. На месте стрельбы обнаружены гильзы крупного калибра.

24 декабря портал iz.ru сообщал, что Мексика обновила национальный рекорд по числу убийств в стране за 20 лет. К концу ноября количество насильственных смертей составило 23,1 тыс. 22 декабря в Мексике был расстрелян 17-летний блогер Хуан Луис Лагунаса Розалес, который оскорбил наркобарона.