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В Мексике арестован организатор убийства известной журналистки

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Полиция Мексики и сотрудники разведки задержали организатора убийства известной журналистки Мирославы Брич. Об этом сообщил губернатор штата Чиуауа Хавьер Корраль.

Брич была журналисткой общенациональной газеты La Jornada. Ее застрелили в марте 2017 года рядом с ее домом. Гибель журналистки вызвала бурную реакцию общественности.

«Сегодня был пойман Хуан Карлос Морено Очоа, организатор убийства журналистки Мирославы Брич Вельдусеа», — написал Корраль.

Убийство Мирославы Брич не единственный случай расправы над журналистами в Мексике. В этом году там был убиты 12 журналистов. Столько же погибло в Сирии, где шли военные действия. Всего же с 2000 года жертвами преступников в Мексике стали 104 журналиста.

К настоящему моменту последней жертвой стал Гумаро Перес Агиландо из штата Веракрус, застреленный на детском празднике его сына. Задержать преступников не удалось.

По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в Мексике остаются безнаказанными.

В начале ноября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что более 930 журналистов были убиты во всем мире с 2006 по 2016 год, еще несколько тысяч подверглись домогательствам и притеснениям.

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