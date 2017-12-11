Журналист погиб в Сомали при взрыве автомобиля

Сомалийский тележурналист Мохамед Ибрагим Габоу был взорван в автомобиле в столице страны, Могадишо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам редактора телеканала, на котором работал Габоу, тот взял машину у друга.

Ни одна из действующих в стране радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за это убийство.

По данным агентства, Габоу стал четвертым журналистом, погибшим в Сомали в 2017 году.

В июле в Сирии при ракетном обстреле, организованном террористами группировки ИГ (запрещена в России), погиб корреспондент телеканала Russia Today (RT) Халид аль-Хатыб.