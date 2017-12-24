Прямой эфир

Мексика обновила национальный рекорд по числу убийств

0
Фото: Global Look Press/Abdel Meza
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексика демонстрирует самый высокий уровень убийств в стране за последние 20 лет. К концу ноября количество насильственных смертей составило 23,1 тыс., сообщило МВД страны. 

Уровень преступности является одной из претензий к правительству нынешнего главы государства Энрике Ньето. До его прихода к власти ежегодно фиксировалось меньше убийств. В ходе предвыборной кампании Ньето обещал еще понизить показатели насилия в стране, напоминает «Интерфакс».

В 2018 году в стране проводятся президентские выборы. Но Ньето не имеет права баллотироваться.

Как сообщал iz.ru, за 10 месяцев в Мексике произошло около 21 тыс. убийств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мексике в перестрелке с бандитами погиб начальник полиции
В Мексике расстреляли 17-летнего блогера после оскорбления наркобарона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017