Мексика обновила национальный рекорд по числу убийств

Мексика демонстрирует самый высокий уровень убийств в стране за последние 20 лет. К концу ноября количество насильственных смертей составило 23,1 тыс., сообщило МВД страны.

Уровень преступности является одной из претензий к правительству нынешнего главы государства Энрике Ньето. До его прихода к власти ежегодно фиксировалось меньше убийств. В ходе предвыборной кампании Ньето обещал еще понизить показатели насилия в стране, напоминает «Интерфакс».

В 2018 году в стране проводятся президентские выборы. Но Ньето не имеет права баллотироваться.

Как сообщал iz.ru, за 10 месяцев в Мексике произошло около 21 тыс. убийств.