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В Мексике в перестрелке с бандитами погиб начальник полиции

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Фото: Global Look Press/Prometeo Lucero
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В мексиканском штате Сакатекас произошла перестрелка между членами двух преступных группировок, завершившаяся гибелью четырех человек. Среди них оказался начальник полиции.

Инцидент произошел в муниципалитете Ночистлан около танцевального зала. На место происшествия было направлено подразделение полиции. Между правоохранителями и бандитами завязалась перестрелка.

В результате погиб координатор муниципальной полиции Хуан Педро Парга. Еще один правоохранитель получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В районе перестрелки были обнаружены семь автомобилей преступников, арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранаты, а также крупные партии марихуаны, кокаина и метамфетамина.

По данным общественной организации Observatorio Nacional Ciudadano, в 2017 году в Мексике были убиты как минимум 24 тыс. человек, что выше, чем в 2011 году, когда в стране велась так называемая война с наркомафией.

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