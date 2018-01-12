Прокуратура выявила нарушения в зоопарке Приморья после нападения леопарда

Прокуратура Приморья выявила несоответствие нормам законодательства мер безопасности в зоопарке, где леопард ранил двухлетнего ребенка. Об этом говорится на сайте краевого ведомства.

Инцидент произошел в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка 6 января. Из-за недосмотра взрослых малолетний слишком близко подошел к клетке с животным, и леопард схватил его лапами за голову. Родители ребенка были привлечены к административной ответственности.

«В нарушение требований правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными», — говорится сообщении надзорного органа.

Кроме того, прокуратура установила, что руководство зоопарка не обеспечило прочность всех помещений и их оград, а также надежность изоляции животных от посетителей.

Ранее пресс-секретарь зоопарка Александра Попова сообщила, что после инцидента руководство приняло решение модернизировать ограждение клеток.