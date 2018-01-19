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Netflix отсняли в Приморье амурских тигров для сериала

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Фото: Global Look Press/Ingo Schulz
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Британские операторы сняли амурского тигра в Сихоте-Алинском заповеднике. Он появится в первой серии экологического проекта американской телекомпании Netflix.

В пресс-службе заповедника рассказали, что проект посвящен лесам планеты Земля.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», мини-сериал «Наша планета» будет состоять из восьми фильмов.

Задумка авторов — обратить внимание на необходимость сохранить леса Земли. Помимо России, съемки проводились в Индии, Эфиопии, США и других странах.

Оператор Джефф Уилсон добавил, что съемочной группе удалось получить уникальные кадры обитания тигра в естественной среде.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фильм «Тропой амурского тигра» получил Гран-при международного онлайн-кинофестиваля «Альтернативная территория кино».

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