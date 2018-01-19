Netflix отсняли в Приморье амурских тигров для сериала
Британские операторы сняли амурского тигра в Сихоте-Алинском заповеднике. Он появится в первой серии экологического проекта американской телекомпании Netflix.
В пресс-службе заповедника рассказали, что проект посвящен лесам планеты Земля.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», мини-сериал «Наша планета» будет состоять из восьми фильмов.
Задумка авторов — обратить внимание на необходимость сохранить леса Земли. Помимо России, съемки проводились в Индии, Эфиопии, США и других странах.
Оператор Джефф Уилсон добавил, что съемочной группе удалось получить уникальные кадры обитания тигра в естественной среде.
Ранее портал iz.ru сообщал, что фильм «Тропой амурского тигра» получил Гран-при международного онлайн-кинофестиваля «Альтернативная территория кино».