Лев и тигр напали на коня на репетиции в китайском цирке

Хищники напали на коня во время репетиции в цирке Cangxian Cirque в Китае. Об этом сообщает Sina.com.

Инцидент произошел в цирке в городском уезде Цансянь провинции Хэбэй. Во время репетиции на коня набросились лев и тигр. Момент ЧП смог заснять один из сотрудников цирка. На кадрах записи видно, как во время выступлении хищники вышли из-под контроля дрессировщика и набросились на коня, кусая его и пытаясь разорвать.

Животное пыталось спастись, но лев не выпускал жертву из хватки. Отогнать диких кошек сотрудникам цирка удалось только со второй попытки при помощи палок и плетей. Конь получил серьезные травмы, передает «Дни.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что девушка требует почти $14 млн от сафари-парка в Пекине за то, что тигр съел ее мать.