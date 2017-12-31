Гулявшего по Владивостоку тигра признали неопасным

Гулявшего по Владивостоку в октябре 2016 года тигра признали неопасным.

Об этом рассказали в воскресенье, 31 декабря, наблюдающие за ним ученые.

«Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако мы находимся настороже и внимательно следим за его передвижениями», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом, если тигр начнет приближаться к населенным пунктам, на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций.

Тигр, названный Владиком, был пойман в прошлом году и выпущен в дикую природу с ошейником с GPS-модулем. Согласно его показаниям, тигр обходит стороной людские поселения.

Портал iz.ru 31 октября сообщал, что безоружного сборщика кедровых шишек 1974 года рождения в лесу в окрестностях села Бойцово в Бикинском районе Хабаровского края убил молодой амурский тигр. Предположительно животное неожиданно напало на мужчину. Нападение может быть связано с тем, что тигра когда-то ранил человек.