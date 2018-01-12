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Камеры засняли повседневную жизнь тигрицы с детенышами

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Самка с тремя тигрятами в течение месяца регулярно появлялась перед камерами, установленными в приморском нацпарке «Земля леопарда».

По мнению специалистов, фотоловушки находились неподалеку от логова хищницы, что позволило получить снимки маленьких тигрят в возрасте 1,5–2 месяцев. Именно этот период жизни тигров остается мало изученным, поэтому эти кадры представляют большую ценность для науки, указывает пресс-служба нацпарка.

Камеры запечатлели всю повседневную жизнь самки и котят. Детеныши обследовали  территорию, отдыхали, ласкались к матери, играли и дрались — словом, занимались всем, что положено делать котятам в столь юном возрасте. 

Кроме того, был запечатлен момент, когда тигрица принесла добычу — тушу оленя, правда, трапеза происходила уже вне поля зрения камер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что автомобилист украл добычу у леопарда, который обитает в нацпарке «Земля леопарда».

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