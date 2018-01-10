В уссурийском зоопарке леопард напал на двухлетнего ребенка

В уссурийском зоопарке «Чудесный» леопард напал на двухлетнего малыша. Семья с детьми приехала на экскурсию из города Арсеньева. Родители потеряли ребенка из виду, когда занимались старшим сыном. Мальчик подошел близко к клетке с дикими животными. Леопард схватил малыша лапами за голову. Ребенка госпитализировали с рваными ранами и укусами на голове.

Мать тоже пострадала от хищника, когда пыталась спасти сына. Жизни мальчика ничто не угрожает, его состояние удовлетворительное. Родителей привлекут к ответственности за халатное отношение к ребенку. После несчастного случая прокуратура назначила проверку в зоопарке. Теперь там устанавливают дополнительные ограждения.