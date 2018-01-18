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Песец выпросил и съел улов рыбака в Норильске

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Фото: youtube.com
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Смелый песец выпросил и съел улов рыбака в Норильске. 

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», животное подкралось к лунке, в которой лежала мойва, несмотря на присутствие человека, и попыталось ее стащить.

«В моей лунке моя рыба!» — закричал рыбак, когда песец подобрался совсем близко. После этого зверек отпрянул, но быстро вернулся и снова взялся за свое.

В конце видео песец встал на краю лунки и принялся рыть ее передними лапами. Такая реакция развеселила рыбака, и он позволил взять одну рыбину.

Ранее сообщалось, что автомобилист похитил добычу у леопарда, который обитает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. 

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