Смелый песец выпросил и съел улов рыбака в Норильске.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», животное подкралось к лунке, в которой лежала мойва, несмотря на присутствие человека, и попыталось ее стащить.

«В моей лунке моя рыба!» — закричал рыбак, когда песец подобрался совсем близко. После этого зверек отпрянул, но быстро вернулся и снова взялся за свое.

В конце видео песец встал на краю лунки и принялся рыть ее передними лапами. Такая реакция развеселила рыбака, и он позволил взять одну рыбину.

Ранее сообщалось, что автомобилист похитил добычу у леопарда, который обитает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.