В Самарской области рыбак на снегоходе вмерз в лед и погиб

Спасатели обнаружили в акватории Волги под Самарой тело погибшего рыбака.

Сообщается, что 46-летний житель Самарской области отправился на рыбалку 5 января. Около 9 часов вечера он перестал выходить на связь с родственниками.

Утром следующего дня спасатели начали поиски. В ходе обследования на правом берегу Волги удалось найти перчатки мужчины рядом с одной из промоин.

Обследуя промоину, водолаз нашел на кромке льда сапоги пропавшего. Предположительно мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину, вмерз в лед и погиб.

Ранее застрявшего в покрытой льдом реке лабрадора спасли в Великобритании.