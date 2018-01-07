В Самарской области рыбак на снегоходе вмерз в лед и погиб
Спасатели обнаружили в акватории Волги под Самарой тело погибшего рыбака.
Сообщается, что 46-летний житель Самарской области отправился на рыбалку 5 января. Около 9 часов вечера он перестал выходить на связь с родственниками.
Утром следующего дня спасатели начали поиски. В ходе обследования на правом берегу Волги удалось найти перчатки мужчины рядом с одной из промоин.
Обследуя промоину, водолаз нашел на кромке льда сапоги пропавшего. Предположительно мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину, вмерз в лед и погиб.
Ранее застрявшего в покрытой льдом реке лабрадора спасли в Великобритании.