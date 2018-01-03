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Минобороны начало подготовку акванавтов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Министерство обороны РФ начало подготовку водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину свыше 400 метров.

«Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», — рассказали в ведомстве.

Готовить акванавтов будет Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что ДОСААФ подготовит для армии юных кинологов и операторов беспилотников.

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