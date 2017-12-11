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ДОСААФ подготовит для армии юных кинологов и операторов беспилотников

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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ДОСААФ планирует освоить новые направления по подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. В частности, речь идет о специальностях дрессировщика служебных собак. 

Также разрабатываются программа подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и школа робототехники. Эти проекты разрабатываются совместно с техническими вузами.

Более 50 юных москвичей в 2017 году начали обучение в Центральном клубе служебного собаководства оборонного общества и вступили в движение «Юнармия».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, после прохождения трехлетнего учебного процесса юнармейцы смогут получить специальности дрессировщика служебных собак.

По итогам обучения планируется представить свои успехи Минобороны и, возможно, расширить список направлений подготовки молодежи к армии.

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