Парижские спасатели ищут пропавшую в Сене женщину-водолаза

Парижские спасатели ищут женщину-водолаза из подразделения речной полиции, которая пропала в ходе учений в водах Сены.

Как сообщают местные СМИ, в поиске пропавшей задействованы вертолет и беспилотник. Операция проходит в самом центре Парижа в районе моста Пон-Неф.

4 января в департаменте Савойя во Франции пропал спасатель, который упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, укрывшейся от наводнения на крыше автомобиля.

Напомним, на Европу обрушилась буря «Элеанор». Более 20 человек пострадали только во Франции.