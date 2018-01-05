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Парижские спасатели ищут пропавшую в Сене женщину-водолаза

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Парижские спасатели ищут женщину-водолаза из подразделения речной полиции, которая пропала в ходе учений в водах Сены.

Как сообщают местные СМИ, в поиске пропавшей задействованы вертолет и беспилотник. Операция проходит в самом центре Парижа в районе моста Пон-Неф.

4 января в департаменте Савойя во Франции пропал спасатель, который упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, укрывшейся от наводнения на крыше автомобиля.

Напомним, на Европу обрушилась буря «Элеанор»Более 20 человек пострадали только во Франции.

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