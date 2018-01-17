Американская база ПРО в Румынии оказалась под угрозой из-за стада овец

В Румынии продолжается судебное разбирательство между минобороны страны и фермером, инициированное США. Поводом для иска стало стадо овец, которое угрожает американской базе ПРО.

Руководитель коммуны рассказал, что животные привыкли пастись неподалеку от базы США. Овцы регулярно задевают ограждения и запускают сигнализацию, что не нравится американским военным.

США пожаловались правительству Румынии на соседство с овчарней еще в 2014 году, что привело к затяжному судебному разбирательству между фермером и румынским оборонным ведомством, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Хозяин стада указывает, что приобрел землю еще в 2007 году, и не намерен уступать ее американцам. В свою очередь, румынские чиновники ссылаются на то, что фермер не получал разрешение на строительство овчарни. Мужчина готов пойти на уступки, если получит от властей компенсацию в размере €18 тыс.

В настоящий момент дело передано в Верховный суд Румынии, и стороны ожидают решение высшей инстанции.