Военная техника США застряла в грязи в Польше

Американская военная техника застряла в грязи в Польше. Видео дорожного происшествия публикует агентство Ruptly.

Инцидент произошел неподалеку от города Любен. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков решил проверить тормоза и съехал на обочину. Вернуться на трассу ему не удалось — машина застряла в грязи.

Американские военные попытались исправить ситуацию и вытащить ее с помощью второго грузовика. Их попытки оказались тщетны — грузовик завалился на бок. В результате американцам пришлось вызывать местные эвакуаторы.