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Самолет с 85 сантехниками вернулся в аэропорт Осло из-за поломки туалета

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
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Самолет Boeing 737-800 с 85 сантехниками, летевший из Осло в Мюнхен, вынужденно вернулся в аэропорт столицы Норвегии из-за поломки туалета в лайнере. Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet .

По данным издания, инцидент произошел 27 января. Выяснилось, что ремонт требовал работы с наружной стороны самолета.

«Это правда, что DY1156, который должен был лететь из Осло в Мюнхен, должен был снова отправиться в Осло, когда они нашли поломку в туалетах на борту», — рассказала советник по вопросам транспорта Фатима Элькади.

После окончания работ на земле самолет снова вылетел в Германию с задержкой в три с половиной часа, на этот раз благополучно. Новость об инциденте стала темой для шуток норвежских СМИ и пользователей интернета.

«Столько сантехников на борту, а самолет возвращается из-за сломанного туалета! Это действительно смешно» , — пошутил один из сантехников.

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