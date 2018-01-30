Летевший в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за циклона

Грузовой самолет, выполнявший рейс Красноярск–Магадан, сел в Хабаровске из-за закрытия аэропорта в Магадане по погодным условиям.

Как сообщил информагентству «РИА Новости» представитель аэропорта, циклон, пришедший со стороны Японского моря, накрыл Магаданскую область. На территорию Колымы этот циклон будет влиять еще несколько дней, а воздушная гавань Магадана будет закрыта до 17:00 местного времени.

Аэропорт Хабаровск–Новый является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, он может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными и транстихоокеанскими маршрутами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет, следующий из Владивостока в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска.