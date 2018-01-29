Самолет Стамбул–Москва вернулся в аэропорт из-за технических неполадок

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Москву, вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

По его словам, в ближайшее время рейс TK413 должен приземлиться в стамбульском аэропорту им. К. Ататюрка.

О том, какого характера была неисправность, не сообщается. Угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет. В связи со случившимся пассажирам рейса будет предоставлен другой самолет, на котором они совершат обратный рейс в Москву.