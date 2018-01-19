Самолет Malaysia Airlines экстренно сел в Австралии из-за вибрации

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines экстренно приземлился в центральной части Австралии из-за технической неисправности, вызвавшей сильную вибрацию.

Лайнер летел из Сиднея в Куала-Лумпур. На его борту находились более 200 пассажиров. По их словам, проблемы начались после четырех часов полета: в салоне погас свет, и самолет начал вибрировать, сообщает австралийский портал 9news.

Вскоре экипаж сообщил, что ситуация находится под контролем, а самолет приземлился в городе Элис-Спрингс — географическом центре Австралии. Никто не пострадал.

В компании Malaysia Airlines заявили, что безопасности полета ничего не угрожало, капитан принял решение об экстренной посадке, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.