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Самолет Malaysia Airlines экстренно сел в Австралии из-за вибрации

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Фото: Global Look Press/Yevgeny Pashnin
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Самолет авиакомпании Malaysia Airlines экстренно приземлился в центральной части Австралии из-за технической неисправности, вызвавшей сильную вибрацию.

Лайнер летел из Сиднея в Куала-Лумпур. На его борту находились более 200 пассажиров. По их словам, проблемы начались после четырех часов полета: в салоне погас свет, и самолет начал вибрировать, сообщает австралийский портал 9news.

Вскоре экипаж сообщил, что ситуация находится под контролем, а самолет приземлился в городе Элис-Спрингс — географическом центре Австралии. Никто не пострадал.

В компании Malaysia Airlines заявили, что безопасности полета ничего не угрожало, капитан принял решение об экстренной посадке, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.

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