«Аэрофлот» добавил в приложение функцию автораспознавания документов

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» расширил функционал своих мобильных приложений для iOS и Android, добавив модуль для автоматического считывания данных банковских карт и документов клиентов с помощью камеры смартфона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новые технологии помогут пользователям ускорить процесс приобретения билета. Внести в приложение информацию о платежной карте и данные документов можно будет, наведя на них камеру на несколько секунд.

«Приложение распознает документы, удостоверяющие личность, и автоматически заполняет поля данных о пассажире. Полный цикл распознавания в видеопотоке, в среднем, составляет 1–2 секунды. С помощью этой функции оперативно заполняются нужные поля и нет необходимости делать это вручную», — говорится в сообщении «Аэрофлота».