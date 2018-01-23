Аэрофлот пользуется наивысшим спросом у бизнес-путешественников

Сервис OneTwoTrip for Business назвал авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников.

Cервис занимается организацией командировок сотрудников компаний, ранжирует авиаперевозчиков по популярности для деловых поездок. По итогам 2017 года абсолютным лидером рейтинга стал «Аэрофлот». Половина пользователей OneTwoTrip for Business воспользовались услугами именно российской авиакомпании для перелетов. На втором месте рейтинга сервиса — авиакомпания S7 Airlines, третье заняла Utair.

«Аэрофлот позиционирует себя в качестве лидера рынка в том числе по этому критерию, относя свой продукт к премиальному сегменту, а также продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети», — так прокомментировал лидерство компании директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.

В 2017 году пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира.

Ранее портал iz.ru сообщил, что российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 авиарейсов в Италию в связи с забастовками сотрудников аэропортов в нескольких городах страны.