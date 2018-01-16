Прямой эфир

«Аэрофлот» будет добиваться уголовного преследования авиадебошира

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена добиться уголовного преследования пассажира бизнес-класса рейса Москва–Петропавловск-Камчатский.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Владимир Колотыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в салоне, оскорблял экипаж и ударил бортпроводника.

Среди пассажиров самолета оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов — они помогли экипажу зафиксировать нарушителя в кресле до конца полета подручными средствами.

В аэропорту Елизово Колотыгин был передан сотрудникам полиции.

На авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Колотыгина уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Авиакомпания не раз заявляла о необходимости законодательно разрешить российским авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Такими средствами могут служить, например, пластиковые или металлические наручники, которые используются сотрудниками большинства зарубежным компаний.

Напомним, ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, которые ужесточают наказание за хулиганство на транспорте.

С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в черные списки деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава «Аэрофлота» рассказал о сроках возобновления рейсов в Каир
Рейс «Аэрофлота» в Москву задержан в Шанхае из-за непогоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017