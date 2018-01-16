«Аэрофлот» будет добиваться уголовного преследования авиадебошира

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена добиться уголовного преследования пассажира бизнес-класса рейса Москва–Петропавловск-Камчатский.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Владимир Колотыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в салоне, оскорблял экипаж и ударил бортпроводника.

Среди пассажиров самолета оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов — они помогли экипажу зафиксировать нарушителя в кресле до конца полета подручными средствами.

В аэропорту Елизово Колотыгин был передан сотрудникам полиции.

На авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Колотыгина уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Авиакомпания не раз заявляла о необходимости законодательно разрешить российским авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Такими средствами могут служить, например, пластиковые или металлические наручники, которые используются сотрудниками большинства зарубежным компаний.

Напомним, ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, которые ужесточают наказание за хулиганство на транспорте.

С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в черные списки деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.