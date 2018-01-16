Рейс «Аэрофлота» в Москву задержан в Шанхае из-за непогоды

Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» более 4 часов не может вылететь в Москву из Шанхая в результате сильного тумана в аэропорту вылета.

Как передает «Интерфакс», рейс SU 209, летевший из Москвы в Шанхай, был перенаправлен на посадку в Пекин. Он вылетит в Шанхай, как только позволят метеоусловия. Россияне, ожидающие вылета в аэропорту Шанхая, сообщили, что в связи с четырехчасовой задержкой рейса им выдали талоны на питание.

Сообщается, что всего из-за непогоды порядка 25 внутренних и международных рейсов были перенаправлены из шанхайского аэропорта в воздушные гавани других китайских городов.