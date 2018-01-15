Самолет авиакомпании El-Al экстренно сел на авиабазе в Канаде

Самолет израильского авиаперевозчика El-Al в воскресенье совершил экстренную посадку на военной авиабазе в Канаде.

Как сообщает газета Hamodiya, авиалайнер направлялся из Нью-Йорка в Тель-Авив, однако спустя три часа после взлета произошло возгорание в одной из стоек шасси. Борт экстренно приземлился на авиабазе Goose Bay канадских ВВС в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Уточняется, что пассажиры провели на базе 15 часов, пока за ними не прибыл резервный борт. По данным портала Flightradar, он должен приземлиться в Тель-Авиве в 10:00 по местному времени (11:00 мск).