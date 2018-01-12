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Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Оренбургской области

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Фото: ТАСС/Александр Лисафин
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Самолет Ан-2 совершил незапланированную посадку в Оренбургской области. По информации регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в пятницу, 12 января, в районе населенного пункта Курская Васильевка.

Сообщается, что Ан-2 совершил экстренную посадку в 20:00 мск. На борту самолета находились три человека, никто не пострадал. На место выехала оперативная группа спасателей из 11 человек, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что 10 января в Международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве приземлился самолет без шасси. В результате аварийной посадки никто из 63 человек, находившихся на борту лайнера, не пострадал.

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