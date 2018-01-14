Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Афины задерживается на три часа

Вылет самолета компании «Аэрофлот» из Москвы в Афины задерживается на три часа в аэропорту Шереметьево из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции.

«Изменено время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево–Афины–Шереметьево, время расписания — 9:05/14:20, планируемое время вылета — 12:25/17:40», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

15 января в парламенте Греции пройдет голосование по проектам законов, согласованных с кредиторами из МВФ и Евросоюза в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Нововведения могут ограничить права жителей страны на забастовку. Так, для объявления забастовки первичным профсоюзным организациям будет необходимо обзавестись поддержкой 50% зарегистрированных членов.

13 января портал iz.ru писал, что парламент Греции также рассмотрит поправки в закон, легализующие промышленное производство каннабиса.