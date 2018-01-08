Жену Аршавина сняли с рейса за «деструктивное поведение»

Жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 8 января, разъяснении авиакомпании.

Сообщается, что супруга Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании. Кроме того, она пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, у которой был билет в эконом.

«Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

В рапорте старшего бортпроводника отмечается, что Алиса Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж». В сообщении авиакомпания уточняет, что у них есть показания пассажиров, подтверждающие деструктивное поведение жены футболиста.

Портал iz.ru писал о том, что инцидент произошел 6 января на рейсе Москва — Алма-Ата. В результате скандала, который Аршавина устроила на борту судна, задержка вылета составила 1 час 43 минуты.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, разрешающий авиакомпаниям отказывать дебоширам в продаже билетов. Кроме того, перевозчики теперь могут вносить таких пассажиров в черный список.

Футболист Андрей Аршавин в настоящее время выступает за казахстанский клуб «Кайрат».