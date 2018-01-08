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Жена Аршавина назвала памперс ребенка причиной скандала в Шереметьево

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Фото: youtube.com
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Жена экс-футболиста сборной России и игрока казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса рассказала, что послужило причиной конфликта, в результате которого ее сняли с авиарейса в московском аэропорту Шереметьево. По словам женщины, скандал разразился из-за необходимости сменить дочери подгузник и неприятного запаха от ребенка.

«Много неправды написано. Когда я меняла ребенку памперс, самолет не готовился к взлету. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс», — приводит слова Алисы Аршавиной «Комсомольская правда».

По ее словам, в этот момент самолет стоял без движения и даже не выруливал на взлет. Женщина взяла 10-месячную Есению на руки, что вызвало недовольство стюардессы, которая велела всё равно усадить ребенка в кресло. Алиса Аршавина добавила, что выполнила просьбу, усадив дочь в кресло, однако стюардесса позднее принесла бумагу о том, что вылет самолета будет отложен. Позднее, по словам супруги футболиста, стюардесса заявляла, что причиной высадки из самолета стал неприятный запах от ребенка.

Ранее стало известно, что 7 января Алису Аршавину сняли с рейса «Аэрофлота» Москва–Алма-Ата. Сообщалось, что женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону и не реагировала на просьбы экипажа.

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