Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете

Алису Аршавину сняли с рейса «Аэрофлота» Москва–Алма-Ата. Супруга известного футболиста при выруливании самолета на взлетную полосу отказалась пристегнуться, расхаживала по салону и не реагировала на замечания экипажа.

Взлет остановили, женщину вывели и передали полицейским, позже выгрузили багаж. Вместе с Аршавиной находились ее дети, уточняет телеканал «78».

В итоге задержка вылета составила 1 час 43 минут. Дебоширку не стали наказывать, ограничившись воспитательной беседой. Женщину отпустили, но на борт самолета она уже не попала.

Андрей Аршавин женился на Алисе в 2016 году после долгого знакомства. У пары одна совместная дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака. Осенью 2017 года женщина заявила прессе, что ушла от мужа. Развод пары официально не оформлен.

Как писал iz.ru, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям вносить дебоширов в черные списки и отказывать им в продаже билетов. Документ вступит в силу в июне 2018 года.

В черном списке «Аэрофлота» уже около 10 тыс. фамилий. Столько нежелательных пассажиров накопилось за 7–8 лет.