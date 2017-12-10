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Летевший из Москвы самолет вынужденно сел из-за агрессивной пассажирки

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Самолет швейцарской авиакомпании SWISS, летевший из Москвы в Цюрих, совершил вынужденную посадку в аэропорту Штутгарта. Причина — агрессивное поведение пассажирки.

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 декабря. Женщина, 44-летняя гражданка Швейцарии, стала требовать шампанское. Когда же ей отказали, начала ходить по салону и вести себя агрессивно, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

После приземления в аэропорту Штутгарта женщина была задержана сотрудниками полиции. Гражданка Швейцарии была оштрафована на €5 тыс.

Самолет, на борту которого находились 43 пассажира, продолжил путь в Цюрих после 45-минутного ожидания.

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