Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пекина
Самолет китайской авиакомпании China Southern Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в момент вылета из Пекина в Гуанчжоу.
Об этом сообщает администрация аэропорта китайской столицы Шоуду.
Причиной инцидента назван сбой внутренней системы управления авиалайнера, передает информационный портал Sina.
Отмечается, что взлетно-посадочная полоса, на которой произошло ЧП, в настоящее время работает в штатном режиме.