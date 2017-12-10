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Два человека погибли после столкновения небольшого самолета с домом в США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Два человека погибли, еще двое пострадали в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) после того, как одномоторный самолет врезался в один из домов. 

Как сообщает CBS, на борту самолета находились четыре человека. Пилот сообщил об отказе двигателя вскоре после взлета, после чего попытался вернуться обратно. 

Самолет смог на большой скорости приземлиться, однако аварии избежать не удалось. Жителей дома на момент инцидента внутри не было.

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