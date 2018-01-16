Глава «Аэрофлота» рассказал о сроках возобновления рейсов в Каир

«Аэрофлот» в ближайшее время надеется подписать протокол по безопасности с каирским аэропортом, прямые регулярные авиарейсы в Каир могут возобновиться в конце февраля, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Египетские власти объявили о том, что они готовы принимать самолеты с 3 февраля. Но у нас еще не было даже продажи билетов, мы же не можем вылететь просто так. Проблема даже не в этом. Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами», — приводит «РИА Новости» заявление Савельева.

По его словам, после подписания протокола по безопасности реальные рейсы в Каир могут начаться не раньше конца февраля, так как до этого необходимо сначала продать билеты.

Напомним, полеты из России в Египет были запрещены после теракта в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет российским авиакомпаниям летать в Египет. Египетские СМИ затем распространили сообщение о том, что рейсы из Москвы в Каир могут начаться уже 3 февраля.