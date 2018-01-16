Прямой эфир

Глава «Аэрофлота» рассказал о сроках возобновления рейсов в Каир

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Аэрофлот» в ближайшее время надеется подписать протокол по безопасности с каирским аэропортом, прямые регулярные авиарейсы в Каир могут возобновиться в конце февраля, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Египетские власти объявили о том, что они готовы принимать самолеты с 3 февраля. Но у нас еще не было даже продажи билетов, мы же не можем вылететь просто так. Проблема даже не в этом. Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами», — приводит «РИА Новости» заявление Савельева.

По его словам, после подписания протокола по безопасности реальные рейсы в Каир могут начаться не раньше конца февраля, так как до этого необходимо сначала продать билеты.

Напомним, полеты из России в Египет были запрещены после теракта в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет российским авиакомпаниям летать в Египет. Египетские СМИ затем распространили сообщение о том, что рейсы из Москвы в Каир могут начаться уже 3 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
График рейсов из РФ в Египет пока не сформирован
Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017