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График рейсов из РФ в Египет пока не сформирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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График рейсов из РФ в Египет пока не сформирован, из-за отсутствия технической документации на возобновление авиасообщения от российской стороны.

Об этом заявили в воскресенье, 14 января, в министерстве авиации республики.

«Мы пока не получили технические разрешения от российской стороны, и график рейсов пока не определен», — цитирует «РИА Новости» источник в Каире.

Отмечается, что Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту.

10 января столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поставили в расписание рейсы в Каир, данное направление будет открыто с 1 февраля 2018 года.

Полеты из России в Египет были запрещены после теракта в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа. Перед этим рейсы из России выполняли «Аэрофлот» и EgyptAir.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет российским авиакомпаниям летать в Египет.

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