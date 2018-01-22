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Полиция задержала авиадебошира за нападение на стюарда «Аэрофлота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранительные органы задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии ударил бортпроводника по лицу. Инцидент произошел на борту авиарейса Москва–Петропавловск-Камчатский авиакомпании «Аэрофлот», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался 26-летний житель Екатеринбурга, которого доставили в отдел полиции.

«Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказала Волк.

Как сообщал портал iz.ru, авиакомпания «Аэрофлот» ранее выразила намерение добиться возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира Владимира Колотыгина. В компании заявили, что мужчина нарушал общественный порядок в салоне, оскорблял экипаж, после чего ударил бортпроводника. В отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело.

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