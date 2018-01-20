Против ударившего бортпроводника авиадебошира возбудили уголовное дело

В отношении авиадебошира, ударившего бортпроводника во время рейса Москва — Петропавловск-Камчатский, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, дело открыто сотрудниками Камчатского отдела МВД по статье «Хулиганство», максимальной санкцией по которой может стать лишение свободы на срок пять лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — приводит ТАСС слова Волк.

Как сообщал портал iz.ru, осуществлявшая рейс, на котором произошел инцидент, компания «Аэрофлот» ранее выразила намерение добиться возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира Владимира Колотыгина.

По данным компании, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в салоне, оскорблял экипаж и ударил бортпроводника.