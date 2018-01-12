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«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы (Казьминой) расходы, понесенные из-за задержки рейса Москва–Алма-Ата. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету», –– говорится в сообщении «Аэрофлота».

Также в компании отметили, что из-за задержки «Аэрофлот» понес дополнительные расходы.

«Аэрофлот намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна <…> К ним относятся буксировка, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо», –– сообщили в авиакомпании.

Помимо этого, в «Аэрофлоте» добавили, что если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, Аршавину бы внесли в черный список.

Скандал произошел 7 января. Алиса Аршавина была снята с рейса в Алма-Ату за нарушение правил на борту самолета. Она отказалась пристегнуться, пыталась оказать давление на экипаж, представившись сотрудником ФСБ, и не реагировала на замечания бортпроводников.

Позже стало известно, что одна из стюардесс начала получать SMS с угрозами, отправленными с телефона Аршавиной.

11 января жена футболиста заявила, что ждет извинений от «Аэрофлота» и увольнения стюардессы.

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