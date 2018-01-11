Невзоров заступился за стюардесс после скандала с женой Аршавина

Журналист Александр Невзоров в эфире программы «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы» заступился за бортпроводниц. Так он отреагировал на скандал, произошедший в начале января с участием жены бывшего нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина.

«Поскольку я всё время летаю и хорошо знаю девчонок бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс», — заявил публицист.

Инцидент с Алисой Аршавиной произошел 6 января. Супругу российского футболиста вместе с детьми сняли с рейса «Аэрофлота» Москва–Алма-Ата за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

В авиакомпании заявили, что женщина не следовала инструкциям бортпроводников и отказывалась пристегнуть ремни безопасности. Кроме того, она попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на то что для нее был куплен билет в эконом. Также Аршавина утверждала, что является майором ФСБ, но позднее эту информацию в спецслужбе опровергли.

Сама она 11 января заявила о намерении подать в суд после скандала на борту самолета. Тем не менее Аршавина признала, что ее устроили бы извинения «Аэрофлота» и увольнение стюардессы, с которой у нее произошел конфликт.