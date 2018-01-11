Прямой эфир

Невзоров заступился за стюардесс после скандала с женой Аршавина

0
Фото: ТАСС/Пименов Роман
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Александр Невзоров в эфире программы «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы» заступился за бортпроводниц. Так он отреагировал на скандал, произошедший в начале января с участием жены бывшего нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина.

«Поскольку я всё время летаю и хорошо знаю девчонок бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс», — заявил публицист.

Инцидент с Алисой Аршавиной произошел 6 января. Супругу российского футболиста вместе с детьми сняли с рейса «Аэрофлота» Москва–Алма-Ата за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

В авиакомпании заявили, что женщина не следовала инструкциям бортпроводников и отказывалась пристегнуть ремни безопасности. Кроме того, она попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на то что для нее был куплен билет в эконом. Также Аршавина утверждала, что является майором ФСБ, но позднее эту информацию в спецслужбе опровергли.

Сама она 11 января заявила о намерении подать в суд после скандала на борту самолета. Тем не менее Аршавина признала, что ее устроили бы извинения «Аэрофлота» и увольнение стюардессы, с которой у нее произошел конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели
Жена Аршавина назвала памперс ребенка причиной скандала в Шереметьево
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017