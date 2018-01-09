Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

Казахстанская модель Ольга Семёнова, которая была заснята в объятиях Андрея Аршавина, получила угрозы от жены бывшего футболиста сборной России Алисы Казьминой.

«28 декабря в сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — цитирует девушку RT.

Семёнова также заявила, что супруга футболиста угрожала отрезать ей пальцы.

«Она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», — сказала модель.

С данной перепиской Семёнова намерена идти в суд.

Ранее в январе жену Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.

Инцидент произошел 6 января на рейсе Москва–Алматы. Из-за скандала задержка вылета составила 1 ч 43 мин.